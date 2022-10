59:59

Comencem la setmana amb molta psicodèlia!

Playlist:

Rauw Alejandro - Dime quién???

Nakhane feat. Perfume Genius - Do you well

Ruto Neón - El principio del final

Rufus T. Firefly feat Club del Río - El filo

Colectivo Da Silva - Quién pudiera

Maria Rodés - Prefiero no decir nada

Sr. Chinarro - Cobarde

Mori - i2i

King Gizzard & the Lizard Wizard - Gondii

Vilchez Huamán - feat. Pablo Molina - El contrato

Theremyn_4 - Art Stealers

Margarita Quebrada feat. Luz Futuro - No sé cuántas horas

Vera Blue - Feel better

Dragonette - Twennies

Fred Again.. - Clara (the night is dark)