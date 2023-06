01:01:36

Avui, una llista feta per a ballar.

Playlist:

Bad Boy Chiller Crew - Spaceship

Hofe ft. 4:40 & La Élite - Vampireando

The Chainsmokers ft. Bludnymph - Self destruction mode

Teleclub - Al final del verano

Miren - Tal para cual <3

Bocho ft. Sergio Escribano - Ella (Cae la noche)

Yuksek ft. Alex Rossi & Jo Wedin - Fantasia Clara Peya ft. Leo Rizzi - Sota les dents

Alex Anwandter ft. Julieta Venegas - Tienes una idea muy antigua del amor

Ghouljaboy ft. Myd - Wanna save you

Daniel Sabater - Cardio

Sophie Ellis-Bextor - Hearing in colour

Nan Que - Trampa

Tove Lo - I like U

Martin Garrix ft Sentinel & Bonn - Hurricane

Galician Army ft. Mariagrep - La playa