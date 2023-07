01:00:00

Playlist:

Chromeo - (I don’t need a) new girl

Belén Aguilera - Licántropo

Amor Butano - Planeta Venus

Natalia Lacunza - Nunca llega 05

Needanamebro - Netflix (better now without you)

Issey Cross - Bittersweet goodbye

L’imperatrice & Cuco - Heartquake

Jimena Amarillo - Long rock

Vanesa Martin - He sido

Facundo Majdalani ft. Blackpanda - De los 90’

Maren - Corre, que el rayo no te parta

The Japanese House - Touching yourself

Jon Batiste - Calling your name

Pimp Flaco - Un parque

Sekou - Forgiving myself

Human Lemonade - 1-800 Human

Charli XCX - Speed drive