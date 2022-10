01:00:00

Avui tenim estrenes que estàvem esperant: com els nous singles de Pau Vallvé, Gessamí Boada, Dama Carmesina, Dudi i LCD Soundsystem. I també els àlbums sencers de The Snuts, Ham Sandwich i Rumia.

Playlist:

The War on Drugs - Oceans of darkness

Pau Vallvé - Llevar-nos cada matí

The Grassland Sinners - Oh Futility

The Snuts - Zuckerpunch

Ballena - Máquina del tiempo

Gessamí Boada - Un instant

Låpsley - Smoke and fire

Ham Sandwich - Electro-wave

Rumia - What a show

Ekkstacy - I’m so happy

Dudi - A cambio de nada

Dama Carmesina - Fuckboy català

Ralphie Choo - Bulerías de un caballo malo

Chancha Vía Circuito feat. Meridian Brothers - El pavo real

LCD Soundsystem - New body rumba