01:00:00

Tanquem la setmana en mode random!

Playlist:

Luna Ki - Buenos días (rock)

Amigas Íntimas - Verano Muerto

Carles Carolina - Corredor de fons

Young friend - Little pieces

Ona Mafalda ft. Sofiane Pamart - A Otro Lado

Grtsch - Hoja de té

Evergreen - Voices In Your Head

Bernarda & Carlotta Cosials - Corazón roto

Noah Yorke & Dylan Gers - Red skies

Fino Oyonarte - Naufragar

Nach ft. Dani Martín - Apariencias

The C.I.A. - Inhale Exhale

Cloudy June - Devil Is A Woman

Sabrina Bellaouel - Trust

Ralph Castelli - Four Below

Gran soleil - Orbital