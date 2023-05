01:00:00

Obrim la setmana rebent la Rigoberta Bandini. A més, descobrim una versió electrònica i basca d'un tema de la banda catalana Blaumut, el nou disc de Kaytraminé i també, les interessants propostes de Blanco Palamera, Mola Mola i Mama Dousha, entre altres.

Playlist:

Bronquio & 41V1L – Au revoir à la merchandant

Rigoberta Bandini - Miami Beach

Mama Dousha - Rikiti

Kylie Minogue – Padam Padam

Chanel – P.M.

Blanco Palamera ft. Barry B – Rent free

Jason Derulo ft. Dido – When love sucks

Nothing but thieves - Overcome

Tórtel – Anillo reluciente

Melenas – Bang

Post Malone – Mourning

Yavy – arruguitas

Daði Freyr - Whole Again

Mola Mola - Liberado por un sueño

Kaytraminé feat. Amaarae - Sossaup

Zetak ft. Suu - Pa amb Oli i Sal