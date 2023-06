01:00:04

Playlist:

Beck & Phoenix - Odyssey

Carly Rae Jepsen - Shy boy

Classe B - Ranci del 1000

Vangoura - Duende

Ralphie Choo & Rusowsky - Gata

The Cat Empire - Money Coming My Way

Jason Mraz - Feel good too

Cementerio de elefantes - Comenzar de cero

The Blessed Madonna ft. Jacob Lusk - Mercy

Laurie Darmon - Ornicar

Le Nais - Hello Vampire (Ariana Abecasis Remix)

Atzur - People Pleasing

Carlos Sadness - Jugo de Guayaba

Méne - Todo lo que es bueno

Lewis OfMan & Empress of - Highway

Jungle & Channel Tres - I’ve been in love

Beatneeks - Bala perduda