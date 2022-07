54:55

Aquesta és la nostra selecció d'estrenes d'avui:

Tiesto & Charli XCX - Hot in it

Soleá Morente Feat. Isa Cea - Domingos

Arribar i Ploure - Moderns de l'alimentació

Patrick Holland - Losing Touch

McEnroe & Jimena Lezón - Montreal

Faye - No vibes

Will Spector y Los Fatus - Miénteme otra vez

Besmaya - Si sales a x mi

Payton - Blame

Sandra Monfort - Flordemavida

Swallow X - Harajuku

Lauv - Kids are born stars

miquel - El misteri de qui matà el nostre amor

Two Shell - Memory