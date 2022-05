55:28

Cristina Quesada - The only one

Cosmic Wacho - Caramelo

Shygirl - Firefly

Kali - Insomnia

Besmaya - Me dará Igual

Dani Llamas - Entre la maleza

Señor Aliaga - Lento

Fresquito & Mango - El círculo perfecto

Lidia Damunt - Olvídate de mí

Mxmtoon - Coming of age

Automatic - Skyscraper

Monophonics - Warpaint

Goose - Arrow