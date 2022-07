54:31

Comencem la setmana amb una llistade novetats que inclou cançons que vam gaudir aquest cap de setmana al Festival Cruïlla. Pots reconèixer quines són?

Playlist:

Ant Cosmos - Se acabó

Marsella - Ya no es igual

Rigoberta Bandini & Amaia - Así bailaba

Varry Brava + Miss Caffeina - Dancetería (2/1/04)

Svetlana - T'enviaria una carta (però potser no cal)

Ariox - Què m’està passant?

Zzoilo ft. Nano - Spaghettis en la terraza

Adryan feat JM Mantecon and ATK Epop - On the beat

Tú ves ONIS ft. Pablo Und Destruktion - Cambio de ciclo

Zoo - Panya

CHAI ft. Superorganism - Hero journey

Hot Chip - Eleanor

SG Lewis - Missing you