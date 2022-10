01:00:00

Tanquem la setmana amb una dosi de música nova.

Playlist:

Anora Kito - Último suspiro

Titus Andronicus - Give Me Grief

Michelle Branch - Not My Lover

Joan Sordé & Helena Miquel feat Joan Masdéu - Soledat

Lagartija Nick - Al meternos en el lecho

Rayden - Una fiesta en tu nombre

Mokita - Color Me In

Navet - Qui soc?

Claudia Allmang - Tous les jours

Samuraï feat. Belén Aguilera - De charco en charco

Nativa - ¡Huye!

Lal'Ba - Abella Reina

St. Lucia - Gimme the night

Dellafuente - Algarabía

Aiming for Enrike - Infinity rider