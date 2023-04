01:00:00

Avui ens sentim d'esperit rocker i indie!

Playlist:

30s40s50s - (demo)

Ripoll - una Rosa

Mudhoney - Little dogs

The Beaches - Everything Is Boring

I-Nuits - Encantats

Frank Gálvez - Los chicos no lloran

Royel Otis - Going Kokomo

Modern York Ft. Vittara - Rebota (Revisited)

Paola Navarrete - Cómplices

Hologramma - Depre

Vacations - Next Exit

Tigre y Diamante - No podemos ser amigos

León Larregui - Fake News

Xavibo & Walls - Cansado de estar triste

Samia - Maps

DEADLETTER - The Snitching Hour

Bunbury - Alaska