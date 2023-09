16:21

Amb Xavi Martínez

Avui, Xavi Puig visita Xavifòrnia. El fundador d'El Mundo Today fa el salt a la literatura amb 'La mejor persona'. En la seva novel·la debut ens presenta l'Antonio Camuñas, un inadaptat amb problemes per relacionar-se de qui en descobrirem tots els secrets i traumes, fins al punt que s'implicarà en un entramat fosc... Un llibre on la ironia deixa pas a la tristesa, tal com comentem amb el seu autor.