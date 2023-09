Xavifòrnia

11:31

Amb Xavi Martínez

Des del passat 12 de juny el Gimnàs Social Sant Pau torna a oferir activitats esportives i ho fa des d’un nou local situat al carrer de les Floristes de la Rambla núm. 10 situat darrere del Mercat de la Boqueria.

Es tracta d’un espai provisional que permetrà als responsables de l’equipament continuar amb l’activitat mentre es fan les obres del nou gimnàs, que s’ubicarà al lloc on sempre havia estat: al solar de la ronda de Sant Pau, número 46. Aquest edifici s’ha d’enderrocar per a construir 36 pisos socials i el nou equipament esportiu amb 1.400 metres quadrats i una piscina per a infants per al barri del Raval.

El Gimnàs Social Sant Pau continua mantenint la seva vessant social. És a dir, de 8h a 12h del migdia ofereix serveis de dutxes i un espai per al canvi de roba i també menjar per als sense sostre. Una tasca que es va potenciar molt durant la pandèmia i que actualment atèn 80 persones.

Dels reptes de futur del Gimnàs Social Sant Pau n’hem parlat amb Lara Cáceres, la directora del gimnàs i amb el Dani Sagués, el coordinador esportiu. També ho hem fet amb alguns dels seus nous socis.