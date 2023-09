Xavifòrnia

12:43

Amb Xavi Martínez

El Parc d’Atraccions del Tibidabo ha estat nominat als premis d’arquitectura Loop Design Awards. La plaça del Jardí és finalista a la categoria de paisatge com a espai públic i La Cuca de Llum, l’antic funicular, a la de paisatge com a disseny urbà.

Els Loop Design Awards són uns prestigiosos guardons internacionals organitzats per quarta vegada per la plataforma d’arquitectura Loop en reconeixement als projectes més significatius en els àmbits de l’arquitectura i el disseny conceptual d’interiors, paisatge i producte, així com de fotografia i vídeo d’arquitectura, art i viatges.

Tant la Plaça del Jardí com La Cuca de Llum han estat desenvolupades per l’estudi barceloní MIAS Arquitectes. Ens hem desplaçat al Tibidabo per parlar amb el Josep Mias, fundador de MIAS Arquitectes, un estudi molt reconegut internacionalment. El Josep ens ha explicat com ha estat el procés d’ideació i creació d’aquests dos projectes. I amb la Rosa Ortiz, la Directora General del Parc d’Atraccions hem valorat com han impactat durant aquest estiu les novetats de les ulleres de realitat virtual a la muntanya russa i la nova atracció “Beyond” situada a l’edifici del Cel.