32:43

Amb Xavi Martínez

Donem la benvinguda a Rita Rakosnik a Xavifòrnia, on setmanalment farem tertúlia d’actualitat. Amb l’erudita de la cultura pop parlem, entre molts d’altres, d’un estranger molt enfadat amb els catalans, que estem buits per dins, i del fandom de Taylor Swift vs. Yenesi-Soyunapringada.