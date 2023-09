44:34

Amb Xavi Martínez

En la tertúlia d’actualitat d’avui, Alberto Rey ens parla de la tria de J. A. Bayona per representar Espanya als Òscars, de la qual no és particularment entusiasta. També parlem dels famosos que han amagat la seva cara, del periodista que ha posat ‘Metanfetamina mola’ de nom al seu fill, del muntatge pornogràfic amb IA (no consentit, òbviament) de Susana Griso i molt més.