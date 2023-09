Xavifòrnia

16:04

Amb Xavi Martínez

Parlem amb Carles Alastuey, vicepresident i portaveu de l’associació Després del Suïcidi - Associació de Supervivents. Davant d'unes xifres de suïcidi i temptatives que continuen augmentant any rere any, tractem d’entendre què és el que falla. També desmuntem mites sobre el suïcidi i aprenem com es pot prevenir. Alastuey assegura que 'fa uns anys, una conversa serena i pedagògica sobre el suïcidi hagués estat impensable'.