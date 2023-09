Xavifòrnia

19:16

Amb Xavi Martínez

Gairebé 6 milions de persones pateixen insomni crònic a l’Estat espanyol; això, sumat als problemes per dormir cada cop més habituals. Comentem la situació amb Francesc Segarra, psicòleg clínic, expert en trastorns del son i membre de l'equip de la Clínica del Son del Dr. Eduard Estivill. Analitzem causes, conseqüències i possibles solucions per a l’insomni, i aprofitem per escoltar l’enquesta del dia, que pregunta al respecte.