Xavifòrnia

54:13

Amb Xavi Martínez

En la segona hora d’auvi ens visita Marina Martínez, astrofísica, geòloga i doctora en Ciències Planetàries, que ha estat seleccionada per la NASA per a analitzar les mostres lunars de la missió ARTEMIS 3. Ens explica com ha arribat fins aquí, quina és la seva feina i per què s’ha vist obligada a marxar d’Espanya. Després, Daniel Brand ens ofereix al piano un ‘mashup’ de cançons produïdes per Phil Spencer.