54:28

Amb Xavi Martínez

Avui tenim una segona hora ben musical. Primer, parlem amb el cantautor Álvaro de Luna, que ens presenta el seu nou disc “UNO”. N’escoltem un tastet i conversem amb ell sobre què l’ha portat a composar aquest “segon primer disc”. Després, Daniel Brand ens deleita al piano amb un ‘mashup’ que comença amb Morricone, continua amb Pachelbel i... Bé, no us diem com acaba!