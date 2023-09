30:21

Amb Xavi Martínez

Com cada divendres, Guillem F. Marí visita Xavifòrnia per repassar les novetats més interessants de la gran i petita pantalla. Avui, la cosa va de retorns: el de Woody Allen, de Víctor Erice i fins i tot el de Sylvester Stallone. També parlem de ‘The Creator’ i el nou ‘spin-off’ de ‘The Boys’ i, com no podia ser d’altra manera, del final de la vaga de guionistes de Hollywood que “canviarà el panorama del sector”.