16:52

Amb Xavi Martínez

Pascual Labarta repassa, com sempre, els temes del dia a través de les ones. Avui escoltem l’esbroncada d’un maquinista de RENFE a uns viatgers que creuaven la via per on no tocava. També parlem de la plaça de la Coca de Mataró on, contra tot pronòstic, s’hi ven droga; del liderat en solitari del Girona a La Lliga, i d’una noia molt alarmada perquè la bateria del seu nou iPhone dura poc.