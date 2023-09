54:33

Amb Xavi Martínez

Comença la primera temporada de Xavifòrnia com a nou programa de tardes! De dilluns a divendres, de 15 a 18 hores, us convidem a formar part d'aquest país radiofònic tan particular. En la primera hora d'avui presentem el programa, els membres i les propostes; Pascual Labarta repassa els àudios que han caracteritzat l'estiu, i parlem amb Roger Ballescà, vicesecretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, sobre la 'síndrome postvacacional'.