54:41

Amb Xavi Martínez

A la primera hora d'avui repassem l'actualitat i, com no podia ser d'altra manera, posem la mirada en la figura de María Teresa Campos, que ens ha deixat aquest matí. Després, amb Esther Lorente, de l'OCU, fem una ullada a les millors maneres per estalviar durant la tornada a l'escola.