Xavifòrnia

09:05

Amb Xavi Martínez

Els experts calculen que després de vacances molts de nosaltres acostumem a augmentar de pes una mitjana d’entre 2 i 5 quilos, tot i que també una part de la població torna més prima després de l’època estival. Per això a banda de la tornada a l’escola el mes de setembre es també el mes de la tornada als gimnasos.

I per posar-se en forma l’activitat dels gimnasos que més triomfa a la tornada de vacances és tot el ventall d’exercicis de cardio que són els que ens ajuden a cremar de forma més ràpida les nostres calories. Estem parlant de la màquina elíptica, del running, de la bicicleta estàtica o el salt amb la corda. Les activitats de pes i força continuen sent tendència, com la Boxa i el Bootcam.

De la tornada als gimnasos després de vacances n’hem parlat amb el Gerard Figueras, el subdirector general de la cadina de gimnasos DIR i també amb el Víctor Aparicio, entrenador personal especialitzat en fitness. També hem conegut la història de dos dels 90.000 usuaris dels gimnasos DIR. És el cas del Ramiro Vallejo, esportista de tota la vida, i de la Claudia Isabel Calzadilla, que fa sis mesos ha decidit venir de la costa de Florida dels EUA a Barcelona per estudiar Cardiologia. Una de les primeres coses que ha fet ha estat apuntar-se a un gimnàs, ha estat molt activa físicament aquest estiu.