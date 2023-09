Xavifòrnia

13:25

Amb Xavi Martínez

El piromusical de La Mercè és ja un clàssic de la festa major barcelonina. Ens acostem fins a la Font Màgica de Montjuïc per conèixer com van els preparatius i descobrir què s’amaga darrere d’un espectacle d’aquestes dimensions. Enguany, a més, la banda sonora corre a càrrec del Sónar, en l’any que celebra el seu 30è aniversari. Parlem amb Enric Palau, co-director del Festival Sónar, sobre la selecció musical per a l’esdeveniment i amb Albert Rovira, responsable del departament d’espectacles de pirotècnia igual, sobre els focs.