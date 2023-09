Xavifòrnia

Per què el preu de l'oli d'oliva està pels núvols?

14:51

Amb Xavi Martínez

El preu de l’oli d’oliva s’ha disparat els darreres mesos, fins al punt que hi ha qui ja el considera un producte de luxe. En general, s’ha atribuit la pujada a la sequera i l’escassetat de productes. Ara bé: els supermercats podrien estar aprofitant aquesta situació per a inflar els preus per sobre del que correspondria. Ens ho explica Rubén Sánchez, activista pels drets dels consumidors i secretari general i portaveu de FACUA.