Xavifòrnia

23:14

Amb Xavi Martínez

La delinqüència en menors augmenta any rere any. Maten més, es droguen més i, sobretot, violen més. En alguns casos són menors de 14 anys, raó per la qual són inimputables. En parlem amb Elisa Micciola, psicòloga forense i psicoterapeuta especialitzada en violència, criminòloga i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Tractem d’esbrinar les causes que poden dur un nen a cometre actes d’aquest tipus, així com potencials solucions legals i socials.