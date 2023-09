Xavifòrnia

26:22

Amb Xavi Martínez

Coneixem Marina Martínez, doctora en Ciències Planetàries per la Universitat de Nuevo México del EUA, llicenciada en Geologia pe rla UAB i màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia per la UB. Ella ha estat seleccionada per formar part de l’equip de la NASA que investigarà les mostres de la Lluna procedents de la missió ARTEMIS3, sent la única persona que hi tindrà accés. Ens explica la seva història, el que suposa assolir una fita així i, també, per què s’ha vist obligada a marxar d’Espanya malgrat tot.