19:21

Amb Xavi Martínez

Pascual Labarta repassa el més destacat de l’actualitat a través de les ones. Parlem dels incendis de Múrcia, però també de mares escandalitzades pel concert d’Aitana, de gent de TikTok que es passa bolquers pixats per la cara i de les ‘famous last words’ de Sergio Ramos, que assegurava que li faria il·lusió “fer el primer gol al Barça”.