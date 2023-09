Xavifòrnia

20:36

Amb Xavi Martínez

Aquesta obra de teatre basada en l’obra de Miguel Delibes arriba al Teatre Goya de Barcelona, avalada per les bones crítiques. Un crit contra la violència de les guerres és la línia mestra de la novel·la de Miguel Delibes Las guerras de nuestros antepasados, publicada el 1975. Ara després de representarse en format teatral al Teatro Bellas Artes de Madrid i anar de gira per Espanya es pot veure fins el 15 d’octubre al Teatre Goya de Barcelona. De fet tot just s’acaba d’estrenar el dimecres de la setmana passada.

La direcció de l’obra ha anat a càrrec del director argentí Claudio Tolcachir. Està interpretada per Carmelo Gómez, en el paper de Pacífico Pérez i de Miguel Hermoso, en el paper del seu psiquiatra.L’adaptació del text ha anat a càrrec de l’escriptor, guionista i crític cultural, Eduardo Galan que a través de la seva versió ha volgut destacar el caràcter complex del protagonista, Pacífico Pérez.

Situem una mica més la història: El pare, l’avi, i el besavi de Pacífico i els seus peculiars comportaments marquen els records de la infància del protagonista amb l’obsessió per les seves guerres. Estem parlant de la Guerra Civil, de la del Marroc i la última de les guerres carlistes. Com afecta això a Pacífico?

D’aquesta obra n’hem parlat en directe des del Teatre Goya amb els dos actors que la fan possible, Miguel Hermoso i Carmelo Gómez a qui també hem preguntat si, realment, s’està plantejant retirar-se dels escenaris.