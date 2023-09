36:34

Amb Xavi Martínez

Tothom somnia i gairebé tothom ha tingut somnis eròtics, encara que no ens en recordem. Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella, indaga avui en el món de la sexualitat onírica: quina diferència hi ha entre un somni “eròtic” i un de “sexual”? Quina és la diferència entre una fantasia i un somni? Si ho somio és que ho vull? Hi donem resposta.