19:50

Amb Xavi Martínez

Avui s’estrena a Xavifòrnia Carla Romagosa, nutricionista, escriptora i divulgadora, que parlarà de salut de la dona i menopausa. Avui, desmuntem tabús i coneixem conceptes nous i útils, com el ‘climateri’. També aprenem com podem preparar-nos per a aquesta etapa des de molt abans.