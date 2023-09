Xavifòrnia

17:34

Amb Xavi Martínez

“Be my baby” de The Ronettes és la petició musical de la nostra audiència per aquest programa.

Després, el nostre pianista fa un mashup en directe amb “Unchained melody” de The Righteous brothers i “Imagine” de John Lennon, tres cançons molt diferents amb un fil musical en comú: els tres temes van ésser produïts per Phil Spector.

Daniel Brand ens explica algunes curiositats sobre la controvertida vida de l’afamat productor musical que va treballar amb The Ronettes, The righteous brothers, The Beatles, George Harrison, Tina Turner, John Lennon, Los Ramones o Leonard Cohen, entre d’altres. I recordem en què consisteix el seu famós mur de so, utilitzat en l’actualitat per grans compositors com Hans Zimmer.

