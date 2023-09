Guillem F. Marí: estrenes de cine polèmiques i 'The Continen

24:27

Amb Xavi Martínez

Guillem F. Marí ens porta, com cada setmana, el bo i millor de les estrenes de cine i sèries. Parlem de ‘Jeanne du Barry’, la tornada de Johnny Depp al cinema no exempta de polèmica, per descomptat. També de ‘Strays’, de ‘Vida Perra’, de la sèrie ‘The Continental’ i de la docusèrie literària sobre Terenci Moix ‘Terenci: La fabulación infinita’.