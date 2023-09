Consells per estalviar amb la tornada a l¿escola

11:34

Amb Xavi Martínez

La despesa que suposa la tornada a l’escola és considerable per a moltes famílies. Esther Lorente, delegada de l’Organització de Consumidors i Usuaris a Catalunya, ens dóna consells per a estalviar: com triar el material necessari, quan és idoni anar a comprar i quines ajudes podem demanar, entre molts d’altres.