Com evitar la 'síndrome postvacacional', amb Roger Ballescà

14:07

Amb Xavi Martínez

En el programa d'avui, com no podia ser d'altra manera, la tornada a la rutina és protagonista. Més enllà de comentar les nostres experiències, en parlem amb Roger Ballescà, vicesecretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ell ens parla del canvi de rutines, de l'adaptació i de com podem evitar la temuda 'síndrome postvacacional'.