17:21

Amb Xavi Martínez

Marta Pontnou es queixa avui de la velocitat a què van les coses: per què hi ha gent penjant stories de bolets a dia 3 d’octubre? Després fem un repàs sobre el concepte de discursos d’agraïment i com es plantegen, i també pensem sobre les coses lloables que cadascun de nosaltres hem fet a la vida. Ah, i si li voleu comprar entrades per Aitana a la Marta i la seva filla, són benvingudes.