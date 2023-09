18:35

Amb Xavi Martínez

Pascual Labarta repassa l’actualitat a través de les ones. Parlem de les declaracions de Yolanda Díaz sobre els rics i els seus plans per fugir de la Terra, que se’n va “al carajo”; de la història viral d’un noi que treballa cada dia fent dues feines per tirar endavant l’economia familiar, i del balanç festa/aldarulls de la Mercè.