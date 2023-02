46:25

Dedicamos la edición de Wasabi de esta semana a la guitarra, junto a la lutier Yunah Park

Dedicamos esta edición de Wasabi a la guitarra. Un instrumento del que sabe bien la lutier Yunah Park, natural de Seúl, Corea del Sur. Además de conocer junto a ella las características de este noble oficio, en este programa encontrarás una selección musical acorde con este instrumento y el país oriental.

TRACKLIST:

SQUARE WAVE - JAMBINAI

GRADUATION - Hyukoh

THE SLIDE - SULTAN OF THE DISCO (FEAT.SUMIN)

EMPTY - WINNER

MIRROR - Guckkasten

BABY GOOD NIGHT - GD & TOP

SUMMER CALLING - TIERPARK