Un programa especial para fans del K-Pop pero también para quienes no conocen el género

¿Eres fan del K-Pop? Esta entrega de Wasabi está hecha para tí. ¿No entiendes su música, evolución e industria? Pues en este programa te lo explicamos. Además de ponernos al día con uno de los géneros que está dando la vuelta al mundo, hablaremos con Iván Melgares, más conocido como @k1lua . Él es actor, bailarín, futuro cantante e idol en Corea del Sur. Nos explica cómo decidió dejar su Málaga natal y los pasos que ha tenido que dar para estar donde está.

PLAYLIST

-BTS - Dynamite

-Seotaiji and Boys - I Know

-H.O.T - We are the future

-S.E.S. - I'm your Girl

-BIGBANG - Bang bang bang

-Blackpink - Shutdown