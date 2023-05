48:16

Hoy en Wasabi abrimos la puerta a lo monstruoso, a lo insólito y fantástico de la cultura y arte japoneses. A todos los mitos y las leyendas que orbitan en torno a criaturas que, como el Kitsune, el Oni o la Hebi no Ona, pertenecen al imaginario colectivo del país nipón. Lo hacemos de la mano de Juan Francisco Pastor Paris y de su nuevo ensayo 'La puerta del monstruo: sobre lo fantástico en el arte japonés', Ed. Casimiro. Todo esto, como no podía ser de otra forma, aderezado con música.





PLAYLIST:

Make My Day - Babylon

Prompts - Let The Rain Wash Over

Brave - Chaidura

C-GATE, hyperboi - Memento

Sailing Before the Wind, Monomythic - One Step Over