01:00:28

Hoy en Wasabi exploramos este pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.

Hoy exploramos el libro Hanakotoba: el lenguaje de las flores. Pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre (Ed. Satori). Una lectura llena de palabras mágicas y comentadas por su autor Alex Pler.

TRACKLIST

Downy - Contrapposto

Matryoshka - Noctambulist

Mono - Ashes in the Snow

Kinokoteikoku - Flower Girl

Tricot - Dogs and Ducks

Mass of the Fermenting Dregs - Dramatic

Te'- Te convulsive beauty in the sound is a wild horror that goes beyond the idea and visits the body

Luminous Orange - Drop your Vivid Colours

Jyocho - 366

Elephant Gym - Finger