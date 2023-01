48:51

Hoy en Wasabi, Les Reallizes Denudes, banda que ha marcado la escena del noise en Japón

Si hay una banda que haya marcado la escena del noise y el pre- shoegaze en Japón es Les Reallizes Denudes (1967). Una formación tan extraña como misteriosa que había renunciado a cualquier grabación en estudio, publicación oficial o mensaje congruente. De ellos nos queda una historia más que curiosa - y nihilista- además de un montón de bootlegs y recopilatorios no oficiales que siguen circulando en internet. ¿Cómo una banda que se auto-envió al ostracismo ha podido llegar como una de culto hasta nuestros días? En este capítulo de Wasabi te lo contamos.

TRACKLIST

-Les Rallizes Denudes - Memory is Far Away

-Les Rallizes Denudes - Soap Bubbles (Reedición 2022)

-Les Rallizes Denudes - White Awakening

-Les Rallizes Denudes - Smoking Cigarette Blues

-Les Rallizes Denudes - Vertigo Otherwise My Conviction

-Les Rallizes Denudes - Morning Ligth L'Aube

-Les Rallizes Denudes - Enter the Mirror

-Les Rallizes Denudes - Bird Calls in the Dusk

-Les Rallizes Denudes - A Shadow on our Joy