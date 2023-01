57:32

En esta edición de Wasabi recordamos a Yukihiro Takahashi, prolífico músico japonés.

En esta edición de Wasabi recordamos a Yukihiro Takahashi, prolífico músico japonés que falleció el pasado 15 de enero a los 70 años. Parte del trío - a veces cuarteto - Yellow Magic Orchestra junto con Haruomi Hosono y Ryuichi Sakamoto, también desarrolló una fructífera carrera en solitario con la que se consolidó como uno de los referentes de la música electrónica popular.

-LA Femme Chinoise - Yellow Magic Orchestra (1978)

-Behind the Mask - Solid State Survivor - YMO (1979)

-RYDEEN - Solid State Survivor YMO (1979)

-TECHNOPOLIS - Solid State Survivor - YMO (1979)

-SUNSET - YUKIHIRO TAKAHASHI - SARAVAH! (1978)

-Glass - YUKIHIRO TAKAHASHI - NEUROMANTIC (1981)

-Connection - YUKIHIRO TAKAHASHI - NEUROMANTIC (1981)

-I SAW THE LIGHT - YUKIHIRO TAKAHASHI - ONCE A FULL (1885)

+ TODD RUNDGREN I SAW THE LIGHT (1972)

-LAY MY LOVE - YUKIHIRO TAKAHASHI - BLUE MOON BLUE (2006)

+ BRIAN ENO & JOHN CALE - WRONG WAY UP (1990)

-SIGNS - YUKIHIRO TAKAHASHI - LIFE ANEW (2013)