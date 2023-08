01:02:14

No todo queda en Japón. Corea del Sur tiene sus propias festividades veraniegas y ya te digo yo que tampoco te van a dejar indiferente...

TRACKLIST:

SUMMERIDE - JAY PARK

OASIS - CRUSH, ZICO

SUMMER GO LOCO (FEAT.GRAY) - LOCO, GRAY

SUMMER NIGHT - GRAY, HOODY

DIFFERENT SUMMER - pH-1

CHOCOCO - GUGUDAN

RED FLAVOR - RED VELVET

Chewing Gum - NCT Dream

LEENALCHI - Ddiddiroo Diroo Diroo

STREET BABY - OUT THE MUD

MELT DOWN - DIVE, JAYCI YUCCA

DIRTY ROOM - SNAKE CHICKEN SOUP

ALIENS - ID:EARTH

ICE CREAM - BLACK PINK & SELENA GOMEZ

FREEZE - STRAY KIDS