01:03:39

Esta semana hablamos de como Japón adapta géneros musicales como es el caso del Math rock

Japón siempre ha mirado a occidente en términos musicales adaptando o 'japonizando' numerosos géneros. Una característica que permite crear sonidos únicos, aunque sea dentro de un espectro reconocible. En otras ocasiones, como ha ocurrido con el Math Rock, los artistas nipones se han convertido en auténticos herederos del género. Hoy hablamos del rock matemático japonés. Un género musical surgido a finales de los 80 en la zona norte y oeste de Estados Unidos y en Japón. Tomando como referencia al rock progresivo, las estructuras musicales del este género toman las matemáticas como fuente creativa. Con complejas estructuras y gran técnica musical, los instrumentos predominantes son las guitarras y baterías, capaces de emular ritmos con estructuras matemáticas.

Playlist:

-Ruins - Hallelujah

-Zeni Geva - Dead Sun Rising

-Sparta Locals - Jumpin

-Downy - Underground

-Toe - Goodbye

-Ling Tosite Sigure - Abnormalize

-Zazen Boys - Poteto Sarada

-Lite - Infinite Mirror

-The Cabs - Nigatsu no Heitai

-Jyocho - A Glass of Night

-Tricot - Potage

-Number Girl - Tenkousei

-By The End Of Summer - Buzz Lightyear

-Paranoid Void - Karma no Inu