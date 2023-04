51:30

Hoy comentamos los comebacks y debuts más sonados de Corea del Sur, China y Japón.

Esta semana en Wasabi repasamos actualidad musical y comentamos los comebacks y debuts más sonados de Corea del Sur, China y Japón.





TRACKLIST:





ASTRO- Let's Go Ride

BLACKPINK - Pink Venom

DPR IAN - Miss Understood

AUGUST D - Snooze feat. Ryuichi Sakamoto

RYUICHI SAKAMOTO - Undercooled

YEEUN - Cherry Coke

EPEX - Hymn to Love

DOJAEJUNG - Kiss

YAEJI - FEVER

BABYMETAL - Time Wave

TZUSING - Comeback

LUCINDA CHUA - Something Other Than Years