Babymetal - Hide - One Ok Rock

53:50

En esta edición de Wasabi repasamos novedades de cuatro cuerdas

En esta edición de Wasabi repasamos novedades de cuatro cuerdas. Toca hablar de rock en el país del sol naciente.

TRACKLIST:

D'ERLANGER - BITTER SWEET

HYDE - 6 OR 9

TOKYO INCIDENTS - 3 MIN

BABYMETAL - METAL!! (Feat. Tom Morello)

THE SPELLBOUND - LOTUS

KING GNU - ICHIZU

STRAIGHTENER - SILVER LINING

MAN WITH A MISSION - KIZUNA NO KISEKI

LOVE PSYCHEDELICO - RADIO SONG

ONE OK ROCK - MAKE IT OUT ALIVE

BLUE ENCOUNT - GHOSTED

GRAPEVINE - UB (YOUBET ON IT)

SURVIVE SAID TH PROPHET - PARADOX